ASAYİŞ:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:44

Dalgın yankesici kameraları unutunca yakayı ele verdi

Bursa’da, bir mağazada alışveriş yapan kadının cebinden 40 lirasını çalan yankesici, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı. Zanlının daha önce de otobüste hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.Bir AVM’de alışveriş yapan A.T. isimli...

Dalgın yankesici kameraları unutunca yakayı ele verdi
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Bursa’da, bir mağazada alışveriş yapan kadının cebinden 40 lirasını çalan yankesici, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı. Zanlının daha önce de otobüste hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Bir AVM’de alışveriş yapan A.T. isimli kadının cebinden para çalan A.Ö. yakalandı. A.Ö’nün genç kadının cebinden 40 lirayı aldığı saniyeler mağazaya ait kameralara yansıdı. A.Ö. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timlerinden kaçamadı. A.Ö’nün daha önce de güvenlik kameralarına yakalandığı ve arandığı öğrenildi.

Önceki olaya dair güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ö.’nün 16 L 1305 plakalı minibüsle yolculuk yaptığı sırada, yanında oturan H.İ.B. (25) isimli adamın cebinden 480 lira para çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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