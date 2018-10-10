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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:25

Damadını ve damadının kardeşini pompalı tüfekle vurdu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir şahıs, kızıyla boşanmak üzere olduğu iddia edilen damadını ve kardeşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Damadını ve damadının kardeşini pompalı tüfekle vurdu
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir şahıs, kızıyla boşanmak üzere olduğu iddia edilen damadını ve kardeşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı civarında bulunan Selek kardeşlerin iş yerinde meydana geldi. Seçkin Selek’in kayınpederi olan F.K.Ö., kızıyla boşanmak üzere olduğu iddia edilen damadıyla konuşmak için dükkanına geldi. Ancak konuşma kısa sürede tartışmaya dönüşünce F.K.Ö. yanında bulunan pompalı tüfeği çıkarıp ateşledi. Seçkin Selek ve aynı iş yerinde çalışan kardeşi Sezgin Selek tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Silah seslerini duyan diğer esnaflar hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 sağlık görevlilerin yaptığı müdahalede Selek kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan F.K.Ö. ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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