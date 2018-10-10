Damperi açılan kamyon çarptığı EDS direğiyle birlikte devrildi

KONYA(İHA) – Konya’da seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik akışını ve ihlallerini kontrol eden Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın ardından kamyon ve EDS direği devrildi.Kaza, saat 06.30 sıralarında...

KONYA(İHA) – Konya’da seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik akışını ve ihlallerini kontrol eden Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın ardından kamyon ve EDS direği devrildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marangozlar Sanayi istikametinden otogar istikametine ilerleyen Abdullah M. idaresindeki 42 FKR 36 plakalı hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Bu sırada kamyonun damperi EDS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle EDS direği ve kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü Abdullah M., kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından Yeni İstanbul Caddesi çift yön olarak trafiğe kapanırken, caddede uzun kuyruklar oluştu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile vinç sevk edildi. Yola devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik, otogar istikametine yeniden açıldı. Ekipler daha sonra, yere devrilen EDS direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Polis, cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kamyon şoförü Abdullah M., “Yolda geldiğim sırada damper birden bire açıldı, kaza meydana geldi” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.