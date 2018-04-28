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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:32

Dar yolda ilerlemeye çalışan tır, park halindeki 7 otomobili biçti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dar yolda giren tır, lastik fabrikası işçilerine ait yol kenarında park halinde bulunan 7 otomobili biçti.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yan yol Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre...

Dar yolda ilerlemeye çalışan tır, park halindeki 7 otomobili biçti
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dar yolda giren tır, lastik fabrikası işçilerine ait yol kenarında park halinde bulunan 7 otomobili biçti.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 yan yol Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 GC 889 plakalı tır, Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken sağlı sollu çift sıra park eden araçların arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada yakıt deposu park halindeki araçlara takılan tır, park halinde olan 7 otomobili biçti. Yaşanan kazada otomobillerde kimsenin olmaması sayesinde yaralanan olmazken, otomobillerin çoğu kullanamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, deposu delinen tırdan yola akan yakıtın tutuşmaması için güvenlik önlemi alındı.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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