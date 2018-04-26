Darbeci Özkaynakçı serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı. Özkaynakçı, geçen haftaki mahkeme kararı gereği sıkı polis gözetiminde ev hapsinde olacak. Nerede olacağı ise devlet sırrı gibi saklanıyor.

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