Darbeci Özkaynakçı serbest bırakıldı

FETÖ üyesi darbeci Süleyman Özkaynakçı, Atina’da serbest kaldı. Özkaynakçı, geçen haftaki mahkeme kararı gereği sıkı polis gözetiminde ev hapsinde olacak.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı. Özkaynakçı, geçen haftaki mahkeme kararı gereği sıkı polis gözetiminde ev hapsinde olacak. Nerede olacağı ise devlet sırrı gibi saklanıyor.Danıştay’ın, Yunan hükümetinin Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının iptaline ilişkin kararı 4 Mayıs’ta vermesi bekleniyor. 8 darbeci askerin tutukluluk süreleri Mayıs ayı ortasında sona erecek.