Darıca’da Huzur Uygulaması

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, asayiş olaylarını önlemek ve halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, asayiş olaylarını önlemek ve halkın güvenliğini sağlamak amacı ile Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Darıca’da asayişe müessir olaylar, uyuşturucu madde kullanımı ile muhtemel terör eylemlerini engellemek amacı ile Huzur Uygulaması gerçekleştirdi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Trafik Denetleme, Narkotik, TEM ve KOM Şube, Çayırova, Dilovası, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Belediye Başkanlığı, Sağlık, Gıda ve Tarım Müdürlükleri personelinin katıldığı uygulamada 153 personel görev aldı.

Kimlik kontrolü yapılan bin 137 şahıstan, hakkında yaralama suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, yoklama kaçağından aranan 1 kişi ve görevli memura mukavemette bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Kontrol edilen 27 iş yerinden, ruhsatsız faaliyet gösteren 1, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilen 4 olmak üzere toplam 5 iş yerine idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 10 kişiye toplam bin 90 TL idari para cezası uygulandı.



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Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 294 araçtan 26 araç sürücüsüne toplam 9 bin 403 TL idari para cezası uygulanırken, hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen 1 araç ele geçirildi.