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25 Nisan 2018 Çarşamba 19:14

DEAŞ Türkiye Sorumlusu Ebu Hanzala için mütalaa verildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEAŞ’ın Türkiye yöneticisi olduğu ileri sürülen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk için mütalaa veren savcı, ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DEAŞ Türkiye Sorumlusu Ebu Hanzala için mütalaa verildi
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEAŞ’ın Türkiye yöneticisi olduğu ileri sürülen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk için mütalaa veren savcı, ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘ Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katıldı. Gerçekleşen davada Cumhuriyet savcısı Halis Bayancuk için mütalaasında ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya, ’Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti Halis Bayancuk tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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