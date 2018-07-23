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23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:57

DEAŞ üst düzey bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu

Terör örgütü DEAŞ, üst düzey bir komutanının Mısır’da öldürüldüğünü duyurdu.

DEAŞ üst düzey bir komutanının öldürüldüğünü duyurdu
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Terör örgütü DEAŞ, üst düzey bir komutanının Mısır’da öldürüldüğünü duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ, üst düzey komutanlarından Abu Jaafar al-Maqdesi’nin Mısır’da öldürüldüğünü açıkladı. Terör örgütü, sosyal medya üzerinden al-Maqdesi’nin fotoğrafını ve öldüğünü duyuran kısa bir yazı paylaştı. Örgüt teröristin ölümü hakkında detaylı bilgi paylaşmazken, Mısır güvenlik güçleri öldürülen şahsın Şeyh Zuweid kentindeki bir DEAŞ üst düzey komutanı olduğunu doğruladı.
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