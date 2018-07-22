Atatürk Havalimanı’ndan sahte pasaportla yurt dışına gitmek isteyen DEAŞ terör örgütü üyesi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen çalışmalarda,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Özbekistan uyruklu N.U.’nun sahte pasaportla yurt dışına kaçacağı ihbarı alındı. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 19 Temmuz günü Atatürk Havalima’nında N.U. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısın üzerinden Utkırzhon Kurbanov adına düzenlenmiş sahte pasaport çıktı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEAŞ üyesi Atatürk Havalimanı’nda yakalandı
Atatürk Havalimanı’ndan sahte pasaportla yurt dışına gitmek isteyen DEAŞ terör örgütü üyesi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.