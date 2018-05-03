DEAŞ’ın sözde emiri adliyeye sevk edildi

İzmir’de yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 üst düzey yöneticisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki sözde komutanlarından olan K.E.H.’nin İzmir’de olduğu bilgisi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile İzmir MİT Bölge Başkanlığının düzenlediği operasyonda yakalanan K.E.H. ile M.M., M.E.Z. ve Ö.M., emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi. Suriye’deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017’de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.’nin ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal’in akrabası olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan M.M., M.E.Z. ve Ö.M.’nin de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlendi. Şüpheliler, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.