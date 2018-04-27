ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 09:54

DEAŞ’ın sözde emiri İzmir’de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 üst düzey yöneticisi İzmir’de yakalandı.

DEAŞ'ın sözde emiri İzmir'de yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 üst düzey yöneticisi İzmir’de yakalandı.

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan K.E.H.’nin terör örgütünün Suriye’nin Deyr Zor şehri ve çevresinin sözde emiri olduğu belirtildi. Suriye’deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017’de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.’nin ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal’in akrabası olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M, M.E.Z. ve Ö.M. de İzmir’de yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku