DEAŞ’ın sözde emiri İzmir’de yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 üst düzey yöneticisi İzmir’de yakalandı.

İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan K.E.H.’nin terör örgütünün Suriye’nin Deyr Zor şehri ve çevresinin sözde emiri olduğu belirtildi. Suriye’deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017’de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.’nin ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal’in akrabası olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M, M.E.Z. ve Ö.M. de İzmir’de yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.