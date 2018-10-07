Samsun’da demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Irak uyruklu kız çocuğu ölümden döndü.Olay, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanındaki apartmanın önünde oyun oynayan Irak uruklu Rahme M. (6) adlı kız çocuğu, demir bahçe kapısının bulunduğu rayın üzerinden çıktı. Demir kapının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Rahme M., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demir bahçe kapısı üzerine devrilen çocuk ölümden döndü
Samsun’da demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Irak uyruklu kız çocuğu ölümden döndü.Olay, İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanındaki apartmanın önünde...