Demir çalan baba oğul yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde demir kapı, pencere ve direk çaldıkları ileri sürülen baba oğul yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde İ.Ç.’ye ait bir çiftliğe giren E.C. ile oğlu E.C. çiftlikteki 2 katlı evin 6 adet demir kapısı ve 6 adet demir pencere ile 15 adet demir direği çaldı. Kamyonete yükledikleri demirlerle kaçan baba ve oğlu çaldıkları demirleri Kadirli’de bir hurdacıya satmak isterken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. E.C. ile oğlu jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çiftlik sahibi İ.Ç.’nin önceki yıllarda öldüğü ve çiftlikte kimse olmadığı öğrenildi.