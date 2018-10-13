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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:20

Demir çubukla polisi yaraladı

Konya’da polis merkezinde çalışan sivil memur, bir polis memurunu demir çubukla kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Demir çubukla polisi yaraladı
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Konya’da polis merkezinde çalışan sivil memur, bir polis memurunu demir çubukla kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı. Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı.
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