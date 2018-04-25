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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:09

Demir parçaların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karabük Organize Sanayi Bölgesinde montaj işi yaparken demir parça arasına kolunu kaptıran ve üzerine düşen demirlerin altında kalan 1 işçi öldü 2 işçi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay Karabük OSB alanında yapımı devam eden bir...

Demir parçaların altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Karabük Organize Sanayi Bölgesinde montaj işi yaparken demir parça arasına kolunu kaptıran ve üzerine düşen demirlerin altında kalan 1 işçi öldü 2 işçi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Karabük OSB alanında yapımı devam eden bir hasır çelik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre montaj işi yapan Halil İbrahim Daloğlu demir parçanın kayması sonucu kolunu kaptırdı. Kaza sonrası Daloğlu’nun kolu koptu. Daloğlu, demir parçalarının altında kalarak ağır yaralanırken Yalçın Gergen ve Hüseyin Tunç ise hafif şekilde yaralandı. Diğer işçilerin yardımı ile demir parçaların altından çıkarılan Daloğlu ile Gergen ve Tunç olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daloğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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