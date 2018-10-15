ASAYİŞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:39

Demiryolu hattındaki kabloları çalarken polise yakalandılar

Amasya’da demiryolu hattındaki sinyalizasyon sistemi kablolarını keserek çalıp araca yüklemeye çalışan 2 şüpheli polise yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köprüsü civarında trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip...

Demiryolu hattındaki kabloları çalarken polise yakalandılar
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Amasya’da demiryolu hattındaki sinyalizasyon sistemi kablolarını keserek çalıp araca yüklemeye çalışan 2 şüpheli polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köprüsü civarında trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan 2 şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliler S.G. ile A.K.’yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

6 ay önce hatta döşenen ve metresi yaklaşık 35 lira olan çalıntı kablolar ile suç aletlerine el konuldu.
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