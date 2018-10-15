Demiryolu hattındaki kabloları çalarken polise yakalandılar

Amasya’da demiryolu hattındaki sinyalizasyon sistemi kablolarını keserek çalıp araca yüklemeye çalışan 2 şüpheli polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köprüsü civarında trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan 2 şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliler S.G. ile A.K.’yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.6 ay önce hatta döşenen ve metresi yaklaşık 35 lira olan çalıntı kablolar ile suç aletlerine el konuldu.