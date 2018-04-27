Demokratik Kongo’da tekne battı: 40 kişi boğuldu

Demokratk Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeybatısında içinde 40 sivilin olduğu tekne Ubangi Nehri’nde fırtına nedeniyle alabora olarak battı. Ülkenin kuzeybatısında yaşanan çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu teknedeki 40 kişinin boğulduğu bildirildi.

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