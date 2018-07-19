Dengesini kaybederek düştü, tomrukların altında kaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanında kucağına aldığı tomrukları traktöre yüklemeye çalışan bir kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Tomrukların altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kaynaşlı ilçe Sazköy ormanlık alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ormanlık alanda kışlık hazırlık yapan Sezgin Y. (33), taşıyabileceği ağırlıkta ki tomrukları kucağına alarak traktöre yüklemem istedi. Bu sırada dengesini kaybeden şahıs, tomruklarla birlikte yere düştü. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.