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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:36

Denizde aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve bulunması için helikopter, bot ve dalgıçların katılımıyla arama çalışması sürdürülen Rus erkek turistin cesedi bir otel iskelesinin altında bulundu.

Denizde aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve bulunması için helikopter, bot ve dalgıçların katılımıyla arama çalışması sürdürülen Rus erkek turistin cesedi bir otel iskelesinin altında bulundu.

Alanya’nın İncekum bölgesinde tatil yapan Rus turist Vadim Efendiev (34) önceki gün sabah saatlerinde serinlemek için denize girdi. Daha sonra gözlerden kaybolan Rus turistin bulunması için Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bölgeye gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Vadim Efendiev’in bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç ekiplerinin yan sıra Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan, teknelerle ise denizden, Türkler ve Avsallar, İncekum mahallelerini içine alan geniş bir bölgede yüzey tarandı. 2 gündür aralıksız arama çalışmalarına devam ekipler, dün akşam saatlerinde Avsallar Mahallesi’ndeki bir otele ait iskelenin altında Rus turistin cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan Efendiev’in cesedi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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