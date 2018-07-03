ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:27

Denizde boğulan Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulan Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul’un Kartal ilçesinde sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve boğularak hayatını kaybeden Serkan Kulaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Kartal sahilinden özel tekne ile adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre sonra suda kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Denizde boğularak hayatını kaybeden Kulaoğlu için Kartal meydanda bulunan Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Kulaoğlu’nun babası ayağı kırık bir şekilde katıldı. Namaz sırasında son kez eşine bakan karısı ise sinir krizi geçirdi. Kulaoğlu’nun tabutu cenaze aracına koyulduktan sonra annesi gelerek son kez baktı. Serkan Kulaoğlu’nun cenazesi Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku