ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:32

Denizde fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yüzerken fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye cankurtaran botu kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Altınkum plajında serinlemek için denize giren Ali Rıza A. yüzerken bir anda fenalaştı. O sırada...

Denizde fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yüzerken fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye cankurtaran botu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Altınkum plajında serinlemek için denize giren Ali Rıza A. yüzerken bir anda fenalaştı. O sırada bölgede devriye gezen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı cankurtaran botu durumu fark ederek müdahale etti. Denizde çıkarılarak bota alınan şahıs 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku