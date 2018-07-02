Balıkesir’in Edremit ilçesinde yüzerken fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye cankurtaran botu kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Altınkum plajında serinlemek için denize giren Ali Rıza A. yüzerken bir anda fenalaştı. O sırada bölgede devriye gezen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı cankurtaran botu durumu fark ederek müdahale etti. Denizde çıkarılarak bota alınan şahıs 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Denizde fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yüzerken fenalaşan adamı boğulmaktan itfaiye cankurtaran botu kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Altınkum plajında serinlemek için denize giren Ali Rıza A. yüzerken bir anda fenalaştı. O sırada...