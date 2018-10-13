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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:19

Denizde fenalaşan Rus turisti vatandaşlar kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği denizde fenalaşan Rus turist, vatandaşlar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Denizde fenalaşan Rus turisti vatandaşlar kurtardı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği denizde fenalaşan Rus turist, vatandaşlar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sırasında İncekum Halk Plajı’nda vatandaşlar, denizde su üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Hemen kıyıya çıkartılan 60 yaşlarındaki Rus turiste sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu ağır olan turist özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Rus turistin denizde kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.
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