ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:41

Denize giren Rus turist boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan tatil için tek başına Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde bulunan bir...

Denize giren Rus turist boğuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan tatil için tek başına Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde bulunan bir otele gelen 72 yaşındaki Svetlana Ogleznava, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olarak çıkartılan Rus turist, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rus turistin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku