Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 10 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 10 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamasında mağdur kız çocuğunun cinsel istismara dair raporlarının aldırıldığını, beyanları doğrultusunda 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını şahıslardan 7’sinin yakalandığını söyledi. Yılmaz, "9 Ekim tarihinde Kale Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar ve müracaat üzerine 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 10 kişinin nitelikli cinsel istismar suçunu işlediklerinin iddia olunduğu, bunun üzerine derhal Kale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya başlandığı, mağdurenin cinsel istismara dair raporlarının aldırıldığı, beyanları doğrultusunda şüphelilerden biri Türk vatandaşı, 6’sı ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişinin yakalandığı bu kişilerin Kale Sulh Ceza Hakimliğince sorgularının ardından tutuklandıkları, olaya karıştıkları iddia edilen diğer üç kişinin ise kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğü, kamuoyuna saygı sunulur" dedi.