Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Fetullahçı terör örgütüne yönelik polis tarafından Denizli merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 5’i askeri okullardan ihraç edilen eski öğrenci olan 7 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı terör örgütüne yönelik polis tarafından Denizli merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 5’i askeri okullardan ihraç edilen eski öğrenci olan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı ve onunla görüştüğü tespit edilen eski askeri öğrencilere yönelik Denizli merkezli olmak üzere İstanbul ve Bursa’da operasyon yaptı. Operasyonda askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, bir mahrem imam ile bu kişilere yardımcı olduğu belirlenen 1 kişi daha gözaltına alındı. İhraç edilen öğrencilerin, mahrem imamla ankesörlü telefonlardan görüştükleri belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.