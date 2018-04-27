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27 Nisan 2018 Cuma 12:57

Denizli Valiliğinden anaokulunda yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün bir anaokulunda yaşanan zehirlenme olayının yemekte dağıtılan tavuklu pilavdan kaynaklandığı ve 80 öğrenci 40 veli olmak üzere toplamda 120 kişinin etkilendiği belirtildi.

Denizli Valiliğinden anaokulunda yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama
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Denizli’nin Çivril ilçesinde dün bir anaokulunda yaşanan zehirlenme olayının yemekte dağıtılan tavuklu pilavdan kaynaklandığı ve 80 öğrenci 40 veli olmak üzere toplamda 120 kişinin etkilendiği belirtildi.

Olayla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu’nda bulunan 80 öğrenci ve 40 öğrenci yakını veli ve öğretmenler tarafından tüketilen tavuklu pilavdan dolayı basit gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Bu basit gıda zehirlenmesinde bulantı kusma şikayeti ile Çivril Devlet Hastanesine 51’i çocuk, 15’i yetişkin hasta olmak üzere toplam 66 hasta başvurmuştur. Bu hastalardan 64’ü gece şifa ile taburcu edilmiş, Çivril Devlet Hastanesinde yatışı devam etmekte olan bir hasta ile dün akşam Denizli Devlet Hastanesine sevk edilmiş olan bir hasta da bu sabah taburcu edilmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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