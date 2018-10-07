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07 Ekim 2018 Pazar 22:24

Denizli’de feci kaza, aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Musa Günenç yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil, Denizli-Afyon karayolunda,...

Denizli'de feci kaza, aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musa Günenç yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil, Denizli-Afyon karayolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Musa, eşi Hafize ile çocukları İsmet (9), Berat (4) ve Berke (4) Günenç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada, Berat olay yerinde hayatını kaybetti. İsmet ise tedavi edilmek üzere götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuklardan hayatını kaybeden Berat ve ağır yaralanan Berke’nin ikiz olduğu öğrenildi.

Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücü Musa, eşi Hafize ve çocukları Berke’nin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
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