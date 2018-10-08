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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:17

Denizli’de helikopterli trafik denetimi

Denizli’de jandarma ekipleri trafikte kural ihlali yapan sürücüleri havadan helikopterle tespit edip ceza kesti. Uygulamada helikopterden tespit edilen 10 sürücüye ceza kesildi.

Denizli'de helikopterli trafik denetimi
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Denizli’de jandarma ekipleri trafikte kural ihlali yapan sürücüleri havadan helikopterle tespit edip ceza kesti. Uygulamada helikopterden tespit edilen 10 sürücüye ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıpayam, Çameli ve Tavas ilçelerinde, trafikte yanlış şeritte ilerleyen, hatalı solama yapan ve hız limitini aşan araçları havadan helikopterle tespit uygulaması başlattı. Karayollarında seyir halinde olan araçları tek tek gözetim altına alan helikopterde, trafikte kural ihlali yapan sürücüler anında belirlenerek uygulama noktalarına bildirildi. Ekipler, helikopterden tespit edilen araçları uygulama noktalarında durdurup, araçlarda denetim yaptı, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti. Uygulama noktalarındaki denetimlerde, Evlat isimli narkotik köpeği araçların içini didik didik aradı. Yapılan çalışmalarda kural ihlali yapan 10 sürücüye ceza kesildi. Uygulama noktalarında denetlenen araç sürücüleri, emniyet kemeri takma ve kurallara uyma konusunda uyarıldı. Uygulamanın diğer ilçelerde de sürekli olarak devam edeceği bildirildi.
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