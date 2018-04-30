ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:05

Denizli’de iki farklı kazada 7 kişi yaralandı

Denizli’de meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı.

Denizli'de iki farklı kazada 7 kişi yaralandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli’de meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kazalar Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İlk kaza Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Mevlüt Türkmen idaresindeki 20 BB 006 plakalı otomobil, Yasemin Özsoy’un kullandığı 20 EV 313 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 otomobil sürücüsü de araçlarda bulunan ve isimleri henüz alınamayan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

İlçede bir başka trafik kazası ise Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İlyas Kocabaş idaresindeki 20 R 2309 plakalı motosiklet, sürücüsünü ismi henüz belirlenemeyen 20 BB 827 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü Kocabaş ile yanındaki Ali Kocabaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku