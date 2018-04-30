Denizli’de iki farklı kazada 7 kişi yaralandı

Denizli’de meydana gelen iki farklı trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kazalar Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İlk kaza Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Mevlüt Türkmen idaresindeki 20 BB 006 plakalı otomobil, Yasemin Özsoy’un kullandığı 20 EV 313 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her 2 otomobil sürücüsü de araçlarda bulunan ve isimleri henüz alınamayan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

İlçede bir başka trafik kazası ise Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İlyas Kocabaş idaresindeki 20 R 2309 plakalı motosiklet, sürücüsünü ismi henüz belirlenemeyen 20 BB 827 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada motosiklet sürücüsü Kocabaş ile yanındaki Ali Kocabaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.