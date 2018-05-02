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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:54

Denizli’de kaçak akaryakıt operasyonu

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda madeni yağ ve kimyasal maddeler ile hazırlanmış 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak akaryakıt polis kamerasına yansıdı.

Denizli'de kaçak akaryakıt operasyonu
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Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda madeni yağ ve kimyasal maddeler ile hazırlanmış 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kaçak akaryakıt polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, piyasadan yasa dışı yollarla toplanarak depolanan madeni yağ ve atık yağların, çeşitli kimyasal maddeler ile karıştırılarak ve damıtma işlemlerinden geçirerek kaçak akaryakıt elde edildiği bilgisini aldı. Ardından harekete geçen ekipler, kent merkezinde bir depoya baskın yaptı. Baskında daha önce lisanslı olarak madeni yağ üretim tesisiyken kapatılan ve faaliyette bulunmayan depo görünümü altında herhangi bir lisansı olmadan ve yasa dışı yollarla karışımlı kaçak akaryakıt elde edildiği belirlendi. Ekipler ulusal marker saha kontrol cihazı ile yapılan kontrollerde depoda bulunan tanklar içerisinde ve yine bir aracın yakıt deposundan alınan numunelerden geçersiz akaryakıt sınıfına giren madeni yağ tespit etti. Araçta ve depolarda yapılan arama ve kontrollerde toplam 9 bin litreye yakın kaçak karışımlı akaryakıt ve elektrikli aktarım düzenekleri bulunarak el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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