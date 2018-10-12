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12 Ekim 2018 Cuma 08:16

Denizli’de otel yangını

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir butik otelde meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Oteldeki yaklaşık 25 müşteri tahliye edilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.Edinilen bilgilere göre, olay Karahayıt Mahallesi 142 Sokak’taki...

Denizli'de otel yangını
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir butik otelde meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Oteldeki yaklaşık 25 müşteri tahliye edilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, olay Karahayıt Mahallesi 142 Sokak’taki 3 katlı bir butik otelde meydana geldi. Otelin çatı katından dumanlar çıkması üzerine durum itfaiye ve jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangında ekipler otelden yükselen alevlerin çevresindeki binalara sıçramasına izin vermezken, içerideki 25’e yakın müşteri hızlı ve güvenli bir şekilde hemen tahliye edildi. Ekipler olaya 37 itfaiye erinin 14 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangının ardından otel kullanılamaz hale geldi.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çatıdaki yalıtım ve süsleme amaçlı kullanılan köpük malzemenin tutuşmasıyla başladığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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