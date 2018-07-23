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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:28

Denizli’de polis 370 paket kaçak sigara ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 370 paket kaçak sigara, doldurulmuş sigara ve 10 kilograma yakın tütün ele geçirildi. Baskın yapılan bazı yerlerde sigaraların bölmeleri özel yapılmış masaların altına gizlendiği...

Denizli'de polis 370 paket kaçak sigara ele geçirdi
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Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 370 paket kaçak sigara, doldurulmuş sigara ve 10 kilograma yakın tütün ele geçirildi. Baskın yapılan bazı yerlerde sigaraların bölmeleri özel yapılmış masaların altına gizlendiği tespit edildi.

Kentte bazı iş yerlerinde kaçak sigara satıldığı yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. Kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde görevli ekiplerce tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyonda düzenlendi. Yapılan aramalarda il merkezinde bulunan ve tütüncü adı altında faaliyet gösteren 4 ayrı büfede izin belgesi bulunmayan tütün ve tütün ürünleri tespit edildi. Yapılan aramalarda iş yerinde bulunan masaların altına, çekmecelerin arkasına ve boş makaron kutularından dekor süsü verilen rafların arkasına gizlenmiş vaziyette kaçak sigara tespit edildi. Aramalarda toplamda 370 paket kaçak sigara, 2 bin 240 adet kaçak dolma sigara, 3 kg kaçak nargile tütünü, 3 bin 400 adet boş makaron ve 6 kg açık kıyılmış tütün bulunarak el konuldu. Operasyonun ardından 3 kişi hakkında ilgili kanun kapsamında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.
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