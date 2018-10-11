ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 11:49

Denizli’de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı

Denizli’de polis tarafından "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul önlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilirken ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin lira ceza kesildi.

Denizli'de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli’de polis tarafından "Huzurlu Okul" uygulaması kapsamında okul önlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 5 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirilirken ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 150 personelden oluşan ekipler, okul önlerinde eş zamanlı denetim yaptı. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Okul çevrelerinde, park, bahçe ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, şüpheli görülen şahıslar kontrol edildi. Aramalarda narkotik köpeği "Çako" da kullanıldı.

650’ye yakın kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulamaları yapıldı, 70 araç kontrol edildi. Denetimler esnasında durdurulan bir minibüste ise fazla yolcu olması üzerine trafik ekipleri tarafından ceza uygulandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüste tamamı kadın olan yolcular da tek tek araçtan indirilerek işlem yapıldı. Araç şoförü ise 15 kişilik araca 18 kişi bindirildiğini öne sürerek sadece 3 fazla yolcu taşıdığını kaydetti.

Denetimlerde Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin TL cezai işlem uygulandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku