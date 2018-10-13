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13 Ekim 2018 Cumartesi 22:49

Denizli’de silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Denizli'de silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
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Denizli’de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bakırlı Kavşağı’nda bir motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. İddialara göre, motosiklet tamirinden çıkan anlaşmazlıktan dolayı iş yeri sahibi Deniz Çağlar A. (42) ile tamirhaneye gelen Rıdvan Dertop (35) arasında tartışma çıktı. Daha sonra olay yerinden ayrılan Dertop, bir kez daha iş yerine gelerek bu defa dükkana tabanca ile ateş etti. Ardından şikayet üzerine Dertop hakkında polis tarafından işlem yapıldı. Sonrasında ise iddialara göre hırsını alamayan Dertop, bu defa gece geç saatlerde iş yerine tekrar gelerek Deniz Çağlar A. ile bir kez daha konuştu. Ancak tartışmanın tekrar kavgaya dönüşmesi üzerine Dertop, yanındaki tabanca ile Deniz Çağlar A.’ya ateş ederek 2 bacağından vurdu. Deniz Çağlar A. ise Dertop’a tabanca ile karşılık verince ikili arasında çatışma yaşandı. Yaşanan olayda, vücuduna 8 mermi isabet eden Dertop, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Dertop, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda iki bacağından yaralanan Deniz Çağlar A. ise Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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