Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’de otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi Gümüşler Bulvarı’nda meydana geldi. Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Halil P.’nin kullandığı 34 GM 4016 plakalı otomobil ile Havva Acar (61) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havva Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.