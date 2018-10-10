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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:58

Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Denizli’de polis tarafından uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 8’i yabancı uyruklu olmak üzere 11 kişi tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı
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Denizli’de polis tarafından uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 8’i yabancı uyruklu olmak üzere 11 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucu madde suçlarına karışan 44 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üstlerinde ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 160 gram eroin, 51 gram metamfetamin, 43 gram skunk, 13 gram esrar, 12 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas teraziler ele geçirdi. Operasyonlarda uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen paralara da el konuldu. Gözaltına alınan 44 kişiden uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 8’i yabancı uyruklu 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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