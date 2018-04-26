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26 Nisan 2018 Perşembe 16:35

Deprem anı güvenlik kamerasında

Denizli’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde avize ve abajurların sallandığı, iş yerindeki müşterilerin ise korktukları görülüyor.

Deprem anı güvenlik kamerasında
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Denizli’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde avize ve abajurların sallandığı, iş yerindeki müşterilerin ise korktukları görülüyor.

Honaz merkezli saat 14.37’de yerin 10 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 5-6 saniye süren deprem kent merkezinde de hissedildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Honaz ve çevresinde herhangi bir yıkımın olmadığı, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi. Büyük panik ve korkuya neden olan deprem anı ise anbean kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde avize ve abajurların sallanması ve 2 müşterinin ise korktuğu anlar yer alıyor. Kadın müşterinin eline kalbinin üzerine koyarak bir süre hareketsiz kaldığı görülüyor.

Öte yandan, bir market sahibi ise deprem sonrası raflarda yıkılan ürünleri cep telefonu ile çekerek deprem anında yaşadıklarını anlattı.
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