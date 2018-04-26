IHAAW191720-ASA/26-04-2018 - Derbi olaylarına ilişkin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.04.2018 19:17:20 TSI NNNN

IHAAW191720-ASA/26-04-2018 - Derbi olaylarına ilişkin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26.04.2018 19:17:20 TSI NNNN

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