Derbi soruşturmasında 18 şüpheli adli kontrolle serbest

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı derbi soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. 4 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
Anadolu 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları tamamlanan 18 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli serbest bırakılmıştı.