Derbi soruşturmasında adliyeye getirilen 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen 22 şüpheliden 18 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken, 4’ü ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbi olaylarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i yaralayan S.D.’nin de bulunduğu toplamda 47 kişi gözaltına alınmıştı. 47 şüpheliden 25’i dün adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden 3’ü tutuklanmıştı. Bugün de 22 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. 18 şüpheliden 4’ü “yaralamaya teşebbüs” suçundan 14’ü ise “müsabaka alanında yasak madde kullanma” suçundan adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şüphelilerin mahkemedeki sorgusu başlayacak. Öte yandan, 4 kişi ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.