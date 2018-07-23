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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:39

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Adıyaman’da bir dere yatağı içerisinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Dere yatağında erkek cesedi bulundu
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Adıyaman’da bir dere yatağı içerisinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında bir dere yatağı içerisinde 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedini gören vatandaşlar jandarma ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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