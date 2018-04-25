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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:35

Derin dondurucudan 11 kilo uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te bir eve düzenlenen operasyonda derin dondurucuya gizlenmiş 11 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.Edinen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,...

Derin dondurucudan 11 kilo uyuşturucu çıktı
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Gaziantep’te bir eve düzenlenen operasyonda derin dondurucuya gizlenmiş 11 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Edinen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evi didik didik arayan ekipler, derin dondurucunun üst bölümüne gizlenmiş 7 kilogram eroin ile 4 kilogram metamfetamin (ateş-buz) olmak üzere 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Paketler halinde satışa hazır halde bulunan uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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