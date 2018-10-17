Devleti 1 milyon lira zarara uğratan dolandırıcılar yakalandı

Muş merkezli üç ilde polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda devleti 1 milyon lira zarar uğratan dolandırıcılar yakalandı.

Muş merkezli üç ilde polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda devleti 1 milyon lira zarar uğratan dolandırıcılar yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Muş merkezli üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla ilgili Muş Valiliğinden açıklama yapıldı. 13 şüpheliden 12’sinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Sahte doktor raporu temin ederek Engelli-KPSS sınavına kendileri yerine ’Joker’ aday olarak tabir edilen başka kişileri soktukları, bu şekilde devlet memuru oldukları ve kamuyu yaklaşık 1.000.000 TL zarara uğrattıkları tespit edilen 13 şüpheliden 12’si yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Bir kişinin ise işlediği başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslar hakkında ise adli işlemler başlatılmıştır. İlimizde suç ve suçun önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar ara vermeden devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.