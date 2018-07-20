ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 17:56

Devrilen hafriyat kamyonunda bulunan sürücü yaralı kurtuldu

Bursa’da hafriyat kamyonu devrilirken, sürücü yaralı olarak kurtuldu.Kaza Osmangazi’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde meydana geldi. 61 K 10897 plakalı hafriyat yüklü kamyon yan yattı. Suriye uyruklu İmad Telcebiyni, kamyon yan yatınca, başını...

Devrilen hafriyat kamyonunda bulunan sürücü yaralı kurtuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da hafriyat kamyonu devrilirken, sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza Osmangazi’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde meydana geldi. 61 K 10897 plakalı hafriyat yüklü kamyon yan yattı. Suriye uyruklu İmad Telcebiyni, kamyon yan yatınca, başını cama vurarak bayıldı. Sürücü, baygın halde içerde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku