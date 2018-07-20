Bursa’da hafriyat kamyonu devrilirken, sürücü yaralı olarak kurtuldu.Kaza Osmangazi’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde meydana geldi. 61 K 10897 plakalı hafriyat yüklü kamyon yan yattı. Suriye uyruklu İmad Telcebiyni, kamyon yan yatınca, başını cama vurarak bayıldı. Sürücü, baygın halde içerde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Devrilen hafriyat kamyonunda bulunan sürücü yaralı kurtuldu
Bursa’da hafriyat kamyonu devrilirken, sürücü yaralı olarak kurtuldu.Kaza Osmangazi’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde meydana geldi. 61 K 10897 plakalı hafriyat yüklü kamyon yan yattı. Suriye uyruklu İmad Telcebiyni, kamyon yan yatınca, başını...