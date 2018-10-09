ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 15:24

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörü yaşamını yitirdi.Kaza, saat 12.30 sıralarında Selendi’nin Halılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çalışma sırasında geri manevra yaparken...

Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Selendi’nin Halılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çalışma sırasında geri manevra yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan 4 çocuk babası kepçe operatörü Celal Eroğlu (69) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Celal Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku