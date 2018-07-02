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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:43

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da devrilen motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’da devrilen motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Suriye uyruklu Ahmet Ali İbrahim’in kullandığı 63 F 1657 plakalı motosiklet, iddiaya göre yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu çevirmesi sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arkasında oturan eşi Fatma İbrahim ise yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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