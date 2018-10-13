Devrilen talaş yüklü tır alev aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü tır devrildi. Tır alev alırken, sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, bir sunta fabrikasından aldığı talaşları 41 TS 859 plakalı tıra yükledikten sonra İnegöl OSB’de bulunan fabrikaya götürmeye...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü tır devrildi. Tır alev alırken, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir sunta fabrikasından aldığı talaşları 41 TS 859 plakalı tıra yükledikten sonra İnegöl OSB’de bulunan fabrikaya götürmeye çalışan Yunun B. virajlı yolda kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Yola dökülen talaşlar yolunun 2. OSB’ye giden istikametinin kapanmasına sebep oldu. Aracın ön kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yolu kapatan talaşlar ise olay yerine gelen başka bir tırayüklendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.