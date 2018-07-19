Devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı

Denizli’nin Çivril ilçesinde inşaat malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken tır dorsesinden yola savrulan malzemelerden dolayı trafik yaklaşık 1 saat aksadı.

Kaza sabah erken saatlerde Çivril-Uşak karayolu üzeri Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ş. yönetimindeki 64 SH 395 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki refüje devrildi. Kazada tır dorsesinde bulunan inşaat malzemeleri yola savruldu. Tır şoförü A.Ş. kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası yola dağılan inşaat malzemeleri olay yerine gelen iş makineleriyle kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 1 saat aksadı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.