ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:27

Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Denizli’de devrilen traktörün altında kalan bir kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi Elmayanı mevkiine tarlaya çalışmak için gittiği öğrenilen Durali Kök’ün (62) idaresindeki plakası tespit...

Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli’de devrilen traktörün altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi Elmayanı mevkiine tarlaya çalışmak için gittiği öğrenilen Durali Kök’ün (62) idaresindeki plakası tespit edilemeyen traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku