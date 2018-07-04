ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:34

DHKP-C’nin sözde ’Anadolu Yakası sorumlusu’ tutuklandı

İzmir’de yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin sözde ‘Anadolu Yakası sorumlusu’ olduğu iddia edilen Musa K., İstanbul’da tutuklandı.

DHKP-C'nin sözde 'Anadolu Yakası sorumlusu' tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’de yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin sözde ‘Anadolu Yakası sorumlusu’ olduğu iddia edilen Musa K., İstanbul’da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmir’de gözaltına alınan DHKP-C’nin sözde İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu ileri sürülen Musa K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku